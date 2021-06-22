Вчені розповіли, коли люди почали зберігати речі на пам'ять про померлих

Людина сумує за померлими друзями та родичами. Часто, щоб пам'ятати про втрату ми зберігаємо якісь речі про померлу людину. У новому дослідженні розповідається, як давно людство робить це – зберігає речі на пам'ять про померлих.

У новому дослідженні припускається, що в доісторичні часи мати "предмети пам'яті" після смерті близької людини було звичайною справою. Дослідження, проведене Йоркським університетом, передбачає, що такі повсякденні предмети, як ложки й точильні камені, зберігалися людьми Залізної доби як емоційне нагадування та "постійний зв'язок" з померлим.

Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні

Що таке Залізна доба? Це період в історії людства, який характеризується розвитком металургії та активного використання залізних предметів. Почалася Залізна доба близько 1200 року до нашої ери та закінчилася приблизно у 340 році нашої ери.



Стародавній будинок у Броксмуті, Шотландія, в стінах якого знайшли "предмети пам'яті" / Фото Antiquity

Детальніше про дослідження

Дослідження було зосереджене на предметах повсякденного вжитку, які належали померлим або якими користувалися померлі. Такі предмети родичі, можливо, не захочуть використовувати повторно, але викинути їх теж не хочуть.

У містечку Броксмут, Шотландія, досліджували предмети повсякденного вжитку, які використовуються для подрібнення зерна. Також у стінах прадавніх будинків були знайдені кістяні ложки, які могли бути поміщені туди близькими, щоб підтримувати зв'язок з людиною, яка померла.

Цікаво Археологи дізналися, як ховали жертв чуми у Середньовіччі

У дослідженні порівнювали це з сучасними прикладами такої поведінки, при цьому особливо часто повторюється тема збереження одягу померлого або старого взуття. Тому такі предмети вчені можуть називати "емоційно зарядженим артефактом" – іноді непотрібною річчю, яка для живої людини слугує нагадуванням про померлого.

Археологи схильні ухилятися від перенесення сучасних емоцій на суспільства минулого, але я вважаю, що універсальність певних емоцій дійсно дозволяє екстраполювати сучасний досвід на минуле, навіть якщо особливості змінюються,

– говорить доктор Ліндсі Брюстер, автор дослідження.

Згідно з дослідженням, яке було проведене у Великій Британії, люди зберігають "емоційно заряджені артефакти" впродовж 2 тисяч років. Та цілком ймовірно, що насправді ця цифра набагато більша й неписана традиція зберігати речі на пам'ять про померлого прийшла до нас з ще більш прадавніх віків.