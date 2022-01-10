Коли у космос відправиться новітня європейська ракета Ariane 6

Космос поступово стає все ближчим до людей. Звісно, це метафора, але вона зображає сучасність: космічні держави проводять все більше запусків та вдосконалюють ракети-носії для максимальної ефективності.

Ракета-носій Ariane 6 має замінити на службі Ariane 5. "П'ятірка" експлуатується Європейським космічним агентством (ESA) з 1996 року та зарекомендувала себе як дуже надійна ракета-носій. Але тепер вона морально та технологічно застаріла і їй на зміну має прийти новий носій – "шістка".

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Старт ракети-носія Ariane 5 з телескопом "Джеймс Вебб" / Фото ESA

Коли полетить Ariane 6

Стефан Ізраель, виконавчий директор Arianespace, зазначив, що 2021 рік для компанії видався дуже вдалим. Вони провели 15 запусків, що для Європи досить непогано. Звісно, це менше, ніж, наприклад, Китай чи навіть компанія SpaceX, але Європі цього достатньо. І все ж, ESA потрібний новий носій, який буде дешевшим та технологічнішим за Ariane 5.

Стефан Ізраель очікує, що перший старт "шістки" відбудеться уже у другій половині 2022 року. Це доволі оптимістичний погляд, вважаючи на затримки під час розробки та перенесення першого запуску з другого кварталу 2022 року на "другу половину 2022 року" без уточнення не то що дати, а навіть місяця чи кварталу.

Також виконавчий директор Arianespace розповів, що очікує три пуски Ariane 6 у 2023 році, "до восьми пусків" у 2024 році та 10 – 12 запусків у 2025 році. Попит на новітню ракету у Європі спричинений ростом космічного європейського ринку. Тобто велика частка замовлень буде не лише державними, а й приватними.