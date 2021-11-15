Коли китайці висадяться на Місяці

Китайська космічна експансія набирає "обороти". На навколоземній орбіті Піднебесна закріплюється завдяки пілотованій космічній станції "Тяньгун". У далекому космосі активні автоматичні апарати, які досягнули Марса та Місяця.

До сьогодні Китай встиг здійснити уже кілька автоматизованих місій до Місяця. Задля того, щоб роздобути більше наукових даних та, ймовірно, вразити світ, у Піднебесній здійснили першу в історії посадку космічного апарату на зворотній від Землі стороні Місяця, а пізніше відбувся забір та доставлення на Землю зразків місячного реголіту. Також на супутник були доставлені два місяцеходи, один з них – на зворотну сторону, він працює й понині.

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Високоякісні фотографії з Місяця, на яких видно розгортання роботизованої руки та пробовідбірника / Фото National Astronomical Observatories of China

Нога китайця на Місяці

Щодо року, коли тайконавти нарешті опиняться на Місяці, висловився інженер Ye Peijian. Чоловік працює у Місячні програмі Китаю та безпосередньо брав участь у реалізації програми Chang'e, під час якої були здійснено кілька польотів до супутника, посадка апаратів, висадка місяцеходів та доставлення на Землю реголіту.

За словами спеціаліста, пілотовану висадку на Місяць Китаю слід очікувати приблизно до 2030 року. Чоловік зазначає, що така місія буде мати особливе значення для Піднебесної, адже стосуватиметься національного престижу.

Я особисто вважаю, що доти, доки триватимуть технологічні дослідження висадки на Місяць з екіпажем, поки країна буде визначена, висадка на Місяць тайконавтів цілком можлива до 2030 року,

– мовить Ye Peijian.

Слід зазначити, що ці слова – не є позицією Китаю та не є офіційною заявою від влади. Це – особиста думка спеціаліста.