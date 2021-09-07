Коли китайці почали пити пиво: дослідження

Алкогольні напої – це важлива складова частина суспільства. У давнину алкоголь часто використовували для різноманітних ритуалів. Алкоголь становив важливу частину соціально-культурних відносин. Пиво є одним з найстаріших алкогольних напоїв. Нові знахідки у південному Китаї дозволяють стверджувати, що пиво там вживали ще у сивій давнині.

Археологи проводили розкопки на території провінції Чжецзян, Китай. В результаті цього було виявлено поховання віком близько 9 тисяч років. Дослідивши його, вчені виявили численні археологічні артефакти. До них входять й керамічні посудини, в яких зберігалося пиво та інші алкогольні напої. Знахідка робить Китай одним з найдавніших місць на планеті, де зафіксоване вживання пива.

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Горщики, в яких зберігали пиво / Фото PLoS ONE

Детальніше про знахідки в давньому кургані

Горщики були виявлені в насипі, оточеному рівчаком. Шириною рову становить 10 – 15 метрів, глибина складає 1,5 – 2 метри. Житлових будівель на ділянці археологічних розкопок вчені не виявили.

У кургані знаходилися два людських скелети та кілька глиняних ям з керамічним посудом. Кераміка має розписи та абстрактні узори. В цьому полягає ще одне важливе відкриття, адже знайдений керамічний посуд, ймовірно, є одними з найстаріших виявлених розмальованих керамічних виробів у світі.

Вчені проаналізували знайдений посуд та виявила хімічні свідчення бродіння у ньому рисового пива.

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Чи вживали китайці пиво регулярно

Ймовірно, що ні. Адже процес "одомашнення" рису в цій області тривав протягом періоду 10 – 6 тисяч років тому. Вирощування рису тоді було важким процесом. Тому пиво точно не було розповсюдженим напоєм.

Археологи вважають, що пиво та інший алкоголь вживалося лише під час ритуалів. Наприклад, щоб провести покійників до загробного світу.