Коли динозаври перетворилися на птахів

Багато людей вважає, що динозаври вимерли 66 мільйонів років тому. Проте це не зовсім так, адже сучасні птахи – це динозаври, що еволюціонували. Але ж коли настав той момент, коли птах став птахом?

Щоб зрозуміти, яке саме відношення мають птахи до динозаврів, згадайте кажанів. Ці рукокрилі літуни – ссавці, як й люди, коні, коти чи капібари. Так само й птахи – це такий дивний видозмінений тип динозаврів, яких еволюція "вирішила" наділити засобами для польоту (хоча й не всіх).

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Ймовірно, саме так виглядав археоптерикс / Фото DK Find Out

Коли виникли птахи

Птахи – це результат еволюції велоцирапторів, які були родом невеликих хижих динозаврів. Найстаріша відома знахідка динозавра з крилами, археоптерикса, датується 150 мільйонами років тому. Ця тварина, ймовірніше за все, могла літати, використовуючи помахи оперених крил. Розмір цього пернатого динозавра був не надто великий – приблизно, як у сучасного голуба.

Слід зважати, що археоптерикс вже був добре сформований 150 мільйонів років тому, а отже пережив довгий еволюційний процес. Тому науковці припускають, що перші птахи могли піднятися у повітря ще 170 мільйонів років тому.

Також може виявитися, що динозаври були теплокровними та могли мати досить яскраве забарвлення.