Cyberpunk 2077 повернеться до PlayStation Store: відома дата

CD Projekt заявила, що Cyberpunk 2077 повернеться в PlayStation Store. З моменту видалення гри прошло понад пів року.

Вже зовсім скоро гравці знову зможуть придбати гру для PS4. Sony погодилася відновити гру – Cyberpunk 2077 повернеться в PlayStation Store 21 червня.

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Повернення Cyberpunk 2077

Про це розповів представник Sony журналістам тематичного ресурсу Polygon. А потім і представники CD Projekt Red зробили офіційну заяву.

При цьому Sony зазначила, що в грі все ще спостерігаються проблеми з продуктивністю на PS4, тому Sony рекомендує грати на PS4 Pro або PS5.

Якщо у користувача вже куплена цифрова версія гри, її можна повторно завантажити. У цьому випадку завантажиться оригінальна версія 1.00 без оновлень і патчів.

Нагадаємо, гра вийшла 10 грудня 2020 року, проте через тиждень була видалена з PS Store через проблеми з продуктивністю, графікою і численні баги. Як згодом пояснив глава PlayStation Джим Райан, Sony не хотіла продавати гру, яка могла дати геймерам негативні враження. CD Projekt надалі неодноразово заявляла, що знаходиться в постійному контакті з Sony з приводу повернення гри в PS Store.