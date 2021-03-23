Clubhouse є однією із найбільш обговорюваних соцмереж за останній час. Щоправда, застосунок доступний лише для власників iPhone. Експерти кажуть, що користувачам смартфонів на Android ще доведеться почекати на соцмережу.

Скільки чекати виходу додатка на Android розповів один із засновників соцмережі Пол Девісон під час розмови в тому ж Clubhouse.

До теми Що таке Clubhouse, як він працює і як туди потрапити: все про популярну соцмережу

Він зауважив, що команда їхня посилено працює над Android-додатком, але на підготовку піде ще кілька місяців. Тож не варто чекати виходу цього застосунка раніше літа.

До речі, відсутність версії для Android створює проблеми не лише для користувачів. недобросовісні розробники почали створювати свої копії і клони Clubhouse. Тож страждає репутація сервісу.

Оновлення Clubhouse

Разом з тим компанія працює над іншими поліпшеннями сервісу. Нині основна стрічка в основному наповнена кімнатами з інших країн і часто іноземними для користувача мовами. Це планують виправити, попрацювавши над локалізацією.

Також мають поліпшити налаштування повідомлень, рекомендації кімнат тощо.

Ще одне важливе оновлення стосується системи запрошень – її планують зовсім скасувати. До речі, одна із причин, чому сервіс набув такої популярності – його ексклюзивність, отримати доступ до соцмережі можна лише на запрошення друга, хто вже має профіль. Більше того, українці навіть примудрились продавати ці “інвайти”.