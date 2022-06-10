У колесі марсохода Perseverance застряг чималий камінь: свіжі фото з Марса

На сайті NASA вийшла стаття з жартівливим заголовком про Perseverance, який завів собі "домашнього улюбленця". Судячи з усього, об'єкт подорожує з марсоходом останні чотири місяці, з кінця лютого.

"Іноді не ви вибираєте камінь, а камінь вибирає вас" – такими словами розпочинається стаття NASA. Несподіваний супутник у вигляді марсіанської породи "подорожує" в колесі марсохода.

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Що відомо

Об'єкт потрапив у переднє ліве колесо марсохода на початку лютого, і з того часу він проїхав "автостопом" понад 8,5 кілометра. Фахівці підкреслили, що камінь не заподіює ніякої шкоди колесу, але протягом усієї подорожі продовжує за нього чіплятися, попри всі вибоїни, і час від часу з'являється на зображеннях з камери ровера.

Камінь у колесі Perseverance потрапив на одну з фотографій / Фото NASA

NASA звертає увагу, що нічого страшного в цьому немає і це не перший раз, коли марсохід возить із собою камінь.

Близько 18 років тому в заднє праве колесо марсохода Spirit потрапив камінь розміром з картоплину, але його довелося прибрати.

У марсохода Curiosity на переднє праве колесо періодично потрапляли камені-попутники.

Вони, як правило, випадали через кілька тижнів. Таким чином, нинішній компаньйон Perseverance на шляху до встановлення рекордів автостопу на Марсі.

Цілком можливо, що камінь може випасти в якийсь момент під час нашого майбутнього підйому по краю кратера. Якщо він це зробить, то приземлиться серед скель, які, як ми очікуємо, будуть сильно відрізнятися від нього самого. Як пожартував на цьому тижні один з членів нашої команди, ми можемо збити з пантелику майбутнього геолога Марса, який вважатиме це недоречним. Тож якщо ви марсіанський геолог з майбутнього, який читає це, можливо, марсіанський аспірант, якому доручено скласти карту історичного місця кратера Єзеро, зверніть увагу: якщо ви знайшли камінь, який виглядає недоречно, можливо, ви просто дивитеся на колишнього улюбленця Perseverance,

– жартують науковці.

Камінь за час перебування в колесі марсохода встиг побувати в багатьох місцях і зараз він "далеко від дому".