Kohler випустила розумну "антистресову" ванну за стресовою ціною: відео
Компанія Kohler, що спеціалізується на виробництві сантехніки, поповнила свій асортимент новинок незвичною ванною. Вона отримала низку функцій, активувати які можна за допомогою голосового керування. А ще розумна ванна від Kohler коштує як автомобіль.
Новинка під назвою Stillness Bath отримала підтримку голосових помічників Amazon Alexa і Google Assistant, а також має низку функцій для релаксації, повідомляє Engadget.
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Крім регулювання рівня води й температури, користувач може активувати режим створення штучного туману або ароматерапії.
Kohler Stillness Bath, відео:
Ціна
Базова версія новинки без функцій для релаксу обійдеться покупцям у 8 698 доларів, модифікація з генератором туману і модулем для ароматизації – в 10 998 доларів, а у топовій комплектації з освітленням і зливними гратами на підлозі покупка обійдеться у 15 998 доларів. У продаж всі модифікації надійдуть до осені поточного року.
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