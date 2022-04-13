Часи, коли російський книжковий ринок переважав над українським, минають. Тамтешнім видавцям, імовірно, доведеться забути про великі тиражі та прибутки. 24 канал розбирався в черговому дефіциті.

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Дефіцит, дефіцит і ще раз дефіцит

Наразі російські друкарні шукають шляхи подолання нестачі крейдованого паперу та фарб.

Перший переважно імпортується. На Європу припадало до 70 відсотків усіх поставок. Основним постачальником крейдованого паперу в Росію з країн ЄС була Фінляндія (42% всього імпорту). За нею йшли Німеччина (10%) і Швеція (8%).

Тепер же в ЄС заборонили ввезення цього матеріалу на територію окупанта і це вплине на всю книжкову індустрію.

Запасів, зроблених ще до початку активної фази війни, вистачить на два-три місяці. А дефіцит, за даними російського Мінцифри, поки оцінюють у 40 відсотків того, що потрібно. Як саме проводились розрахунки, невідомо, але навряд чи їм можна довіряти, знаючи про схильність російської влади до брехні та применшення проблем.

Для довідки. Крейдований папір традиційно використовується для найдорожчих і якісних видань з ілюстраціями, що вимагають високої передачі кольору, а також газетної та журнальної продукції, реклами. На такий папір припадає близько третини книг, що випускає Росія.

У цих умовах книжковій індустрії доведеться використовувати місцеві сорти офсетного паперу, якого країна поки що виробляє сама в достатній кількості, або заміщати дефіцит, переорієнтувавшись на імпорт з інших регіонів, перш за все з Китаю. Проте, за даними пропагандистів видання "Коммерсант", їхня продукція на 80-100 відсотків вища. За підсумками 2020 року частка Китаю в усьому імпорті крейдованого паперу становила 16 відсотків.

Сама ж Росія також виготовляє крейдований папір, однак займаються цим всього два підприємства і вони можуть покрити лише 15-20 відсотків ринку.

Росія монохромна та не дуже

Однак якщо про заміщення європейського паперу китайським ще можна говорити, то розраховувати на китайські фарби Росія навряд чи може.

До переліку товарів, заборонених для імпорту відповідно до п'ятого пакета санкцій, увійшли фарби для друку.

Видавці сподіваються, що хоча б частина постачальників продовжить відвантажувати фарби за старими контрактами, які укладалися наперед, в іншому випадку складських запасів фарби для друку книг вистачить на два місяці. Якщо вийде доставити вже замовлені — на чотири місяці.

Знайти альтернативу Європі швидко не вдасться, вважають видавці.

Що цікаво, мова йде не лише про кольорові фарби, а й про чорну та білу. Під санкціями опинилася навіть так звана рольова фарба, що використовується в сегменті масової літератури – чорно-білі книги тиражем до 1 тисячі примірників.

В цілому через нові санкції очікують серйозного підвищення цін у виробництві книг і зникнення преміальних матеріалів, у тому числі лаків.

Після розшифровки всіх кодів, які вказані в списку санкцій, можна зробити висновок, що заборонено ввезення з ЄС майже всіх фарб для поліграфії, в цьому сенсі книги, газети й журнали не можна розділяти,

— говорить генеральний директор поліграфічного комплексу "Пушкінська площа" Михайло Баків.

Як пише "Коммерсант", дилери будуть шукати аналоги в Китаї, Південній Кореї та Туреччині, але термін доставки замовлення в кращому випадку складе два-чотири місяці. Навіть якщо постачальники будуть діяти дуже швидко, до кінця липня друкарні зупиняться.

Нагадаємо. П'ятий пакет санкцій, опублікований Радою ЄС 8 квітня, крім фарб і крейдованого паперу, заборонив й інші матеріали та устаткування: некрейдований папір, що використовується для друку або інших графічних цілей, картон, обладнання для виробництва целюлози й обробки паперу або картону, а також палітурні машини, обладнання для флексографії, офсетного, високого і глибокого друку. При цьому багато зарубіжних виробників матеріалів для друку вже зупинили поставки в Росію за власною ініціативою.