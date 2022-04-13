Часи, коли російський книжковий ринок переважав над українським, минають. Тамтешнім видавцям, імовірно, доведеться забути про великі тиражі та прибутки. 24 канал розбирався в черговому дефіциті.
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Дефіцит, дефіцит і ще раз дефіцит
- Наразі російські друкарні шукають шляхи подолання нестачі крейдованого паперу та фарб.
- Перший переважно імпортується. На Європу припадало до 70 відсотків усіх поставок. Основним постачальником крейдованого паперу в Росію з країн ЄС була Фінляндія (42% всього імпорту). За нею йшли Німеччина (10%) і Швеція (8%).
- Тепер же в ЄС заборонили ввезення цього матеріалу на територію окупанта і це вплине на всю книжкову індустрію.
- Запасів, зроблених ще до початку активної фази війни, вистачить на два-три місяці. А дефіцит, за даними російського Мінцифри, поки оцінюють у 40 відсотків того, що потрібно. Як саме проводились розрахунки, невідомо, але навряд чи їм можна довіряти, знаючи про схильність російської влади до брехні та применшення проблем.
У цих умовах книжковій індустрії доведеться використовувати місцеві сорти офсетного паперу, якого країна поки що виробляє сама в достатній кількості, або заміщати дефіцит, переорієнтувавшись на імпорт з інших регіонів, перш за все з Китаю. Проте, за даними пропагандистів видання "Коммерсант", їхня продукція на 80-100 відсотків вища. За підсумками 2020 року частка Китаю в усьому імпорті крейдованого паперу становила 16 відсотків.
Сама ж Росія також виготовляє крейдований папір, однак займаються цим всього два підприємства і вони можуть покрити лише 15-20 відсотків ринку.
Росія монохромна та не дуже
- Однак якщо про заміщення європейського паперу китайським ще можна говорити, то розраховувати на китайські фарби Росія навряд чи може.
- До переліку товарів, заборонених для імпорту відповідно до п'ятого пакета санкцій, увійшли фарби для друку.
- Видавці сподіваються, що хоча б частина постачальників продовжить відвантажувати фарби за старими контрактами, які укладалися наперед, в іншому випадку складських запасів фарби для друку книг вистачить на два місяці. Якщо вийде доставити вже замовлені — на чотири місяці.
- Знайти альтернативу Європі швидко не вдасться, вважають видавці.
- Що цікаво, мова йде не лише про кольорові фарби, а й про чорну та білу. Під санкціями опинилася навіть так звана рольова фарба, що використовується в сегменті масової літератури – чорно-білі книги тиражем до 1 тисячі примірників.
- В цілому через нові санкції очікують серйозного підвищення цін у виробництві книг і зникнення преміальних матеріалів, у тому числі лаків.
Після розшифровки всіх кодів, які вказані в списку санкцій, можна зробити висновок, що заборонено ввезення з ЄС майже всіх фарб для поліграфії, в цьому сенсі книги, газети й журнали не можна розділяти,
— говорить генеральний директор поліграфічного комплексу "Пушкінська площа" Михайло Баків.
Як пише "Коммерсант", дилери будуть шукати аналоги в Китаї, Південній Кореї та Туреччині, але термін доставки замовлення в кращому випадку складе два-чотири місяці. Навіть якщо постачальники будуть діяти дуже швидко, до кінця липня друкарні зупиняться.