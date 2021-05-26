Що виявили астрономи в глибокому космосі
Група астрономів виявила чіткий сигнал пребіотика етаноламіну в області молекулярної хмари G + 0.693 за допомогою 30-метрового телескопа IRAM, розташованого в горах Сєрра-Невада. У цьому ж регіоні Чумацького шляху минулого року була знайдена органічна молекула, яка відіграє роль у формуванні амінокислот.
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Раніше етаноламін знаходили у невеликому обсязі в метеоритах, хоча у вчених не було впевненості в тому, чи була це початкова форма або результат розпаду іншої органіки. Однак темні молекулярні хмари, де ще не зароджувалися зірки, ідеальне місце для складних органічних молекул.
Без цих клітин зародження життя було б неможливе,
– заявив Віктор Рівілья з Іспанського центру астробіології.
Чому знахідка є важливою
Відкриття етаноламіну є доказом "молекулярної панспермії" – ідеї про те, що ця молекула могла сформуватися у міжзоряному просторі, а потім стати частиною планетезималей – небесних тіл на орбіті протозірок.
Вчені припускають, що наявність етаноламіну на молодій Землі разом з амфіфільними жирними кислотами або спиртами, ймовірно, сприяли становленню та ранній еволюції примітивних клітинних мембран. Цю теорію підтверджують експерименти, що імітують умови у ранні роки життя нашої планети.
При правильних умовах – наприклад, у підводних гідротермальних джерелах, де могло зародитися життя на Землі – етаноламін допомагає формувати амінокислоту гліцин. А з амінокислот утворюються білки.