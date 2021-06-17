Шість відмінностей Windows 11 від Windows 10: якою буде нова операційна система

Microsoft анонсує Windows 11 на спеціальному заході 24 червня. За кілька днів до цієї події в інтернеті з'явився ISO-образ передбачуваної бета-версії Windows 11, завдяки чому стало відомо більше інформації про майбутню ОС від Microsoft. На основі наявних даних вже можна виділити сім великих змін, які чекають користувачів в Windows 11.

Абсолютно нове меню "Пуск"

Однією з істотних змін у новій ОС є перероблене меню "Пуск", з якого зникли застарілі живі плитки, введені ще в Windows 8. За замовчуванням меню "Пуск" тепер розташовується у центральній частині панелі завдань, так само, як і у Windows 10X, розробка якої була припинена.

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При необхідності меню "Пуск" можна повернути у більш звичне місце в лівому кутку панелі завдань.

Саме меню "Пуск" стало виглядати простіше. У ньому відображаються встановлені додатки, часто використовувані програми та ін. Можливо, меню "Пуск" стало виглядати менш видовищно, як у минулі роки, але воно явно стало значно функціональнішим.



Нове меню "Пуск" Windows 11 / Фото Mark Hachman

Оновлена функція прикріплення вікон

У Windows 11 покращили інструмент прикріплення вікон, який дозволяє групувати вікна зручним чином, завдяки функції FancyZones. Microsoft фактично перевела даний інструмент на новий рівень. Тепер при наведенні курсору миші на значок "Розгорнути вікно" у верхньому правому кутку користувач може вибрати один із запропонованих варіантів угруповання і організації додатків.



Нове групування вікон у Windows 11 / Фото Mark Hachman

Цей інструмент інтегрований в усі віконні додатки, завдяки чому користувачам буде простіше організовувати робочий простір.

Спрощена панель завдань

Невід'ємною частиною інтерфейсу є оновлена ​​панель завдань, яка складається з набору невеликих значків. У Windows 10 значна частина панелі завдань віддавалася інструменту пошуку, тоді як у Windows 11 всі значки згруповані разом і мають однаковий розмір.



Оновлена та лаконічна панель завдань / Mark Hachman

Відсутність Cortana

У Windows 11 розробники остаточно позбулися вбудованого голосового помічника Cortana, який покинув ще попередню систему. Щонайменше його більше не видно на панелі завдань. Cortana все ще присутня у вигляді окремого додатка, який можна використовувати у разі потреби. У тестовій збірці Windows 11 додаток Cortana хоч і запускається, але функціонує некоректно.

Повернення віджетів

У Windows 11 повернуться віджети, які зараз виглядають як чимала бічна панель, що займає досить багато місця. Вона використовується для демонстрації новин та контенту відповідно до інтересів користувача. Важко сказати, як будуть виглядати віджети у майбутньому, але те, що є зараз у Windows 10 – доволі суперечливе рішення.



Нові віджети / Фото Mark Hachman

Нові значки та налаштування інтерфейсу

Однією з важливих змін є оновлений користувацький інтерфейс, що розробляється під кодовою назвою Sun Valley. Закруглені кути вікон, перероблені системні значки та багато іншого стануть доступні у Windows 10 з виходом оновлення, реліз якого має відбутися восени. В меню персоналізації також є набори нових шпалер для робочого столу.



Новий інтерфейс користувача / Фото Mark Hachman

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Що не змінилося

У тестовій збірці Windows 11 не було виявлено будь-яких змін у плані підтримки додатків або обмежень на використання 32- і 64-бітних версій софтверних продуктів. Складається враження, що основна робота була пророблена саме з інтерфейсом, тоді як у функціональному плані мало що змінилося.

У будь-якому випадку, до офіційного заходу, присвяченого Windows, залишилося всього кілька днів. Вже 24 червня Microsoft повинна прояснити багато питань щодо майбутнього своєї операційної системи.