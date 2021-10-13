Клієнт індійського магазину отримав мило замість iPhone 12

Клієнт великого індійського магазину Flipkart замовив iPhone 12 під час недавнього розпродажу. Він вирішив зафільмувати процес розпакування ґаджета. Але щось пішло не так.

Сімранпал Сінгх скористався нагодою і купив смартфон за ціною нижчою, ніж зазвичай. При цьому він обрав опцію доставки Open Box Delivery – коли кур'єр відкриває посилку сам на очах клієнта. Саме це й врятувало від втрати грошей.

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Мило замість iPhone 12

Коли коробку відкрили, у ній, замість iPhone 12, лежало два шматки мила. Звісно ж, Сімранпал відмовився від отримання товару і звернувся до служби підтримки. Та в результаті визнала замовлення "невдалим" і скасувала його.

Ошуканий клієнт розмістив відео в інтернеті, після чого стало відомо, що це не єдиний випадок.

Процес розпакування смартфона: відео

Смартфон коштував 675 доларів. Магазин повністю компенсував витрати.

Чи замовляв Сімранпал Сінгх ще один iPhone у цьому ж магазині, невідомо.