Сімранпал Сінгх скористався нагодою і купив смартфон за ціною нижчою, ніж зазвичай. При цьому він обрав опцію доставки Open Box Delivery – коли кур'єр відкриває посилку сам на очах клієнта. Саме це й врятувало від втрати грошей.

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Мило замість iPhone 12

Коли коробку відкрили, у ній, замість iPhone 12, лежало два шматки мила. Звісно ж, Сімранпал відмовився від отримання товару і звернувся до служби підтримки. Та в результаті визнала замовлення "невдалим" і скасувала його.

Ошуканий клієнт розмістив відео в інтернеті, після чого стало відомо, що це не єдиний випадок.

Процес розпакування смартфона: відео

Смартфон коштував 675 доларів. Магазин повністю компенсував витрати.

Чи замовляв Сімранпал Сінгх ще один iPhone у цьому ж магазині, невідомо.

Нагадаємо, після презентації новий iPhone 13 компанія знизила ціни на свої попередні моделі, а деякі й узагалі зняла з продажу. Тим часом уже активно з'являються чутки та витоки інформації про iPhone 14. Зокрема, як повідомляють інсайдери, деякі моделі наступного року вийдуть без вирізу в екрані.