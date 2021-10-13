Сімранпал Сінгх скористався нагодою і купив смартфон за ціною нижчою, ніж зазвичай. При цьому він обрав опцію доставки Open Box Delivery – коли кур'єр відкриває посилку сам на очах клієнта. Саме це й врятувало від втрати грошей.
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Мило замість iPhone 12
Коли коробку відкрили, у ній, замість iPhone 12, лежало два шматки мила. Звісно ж, Сімранпал відмовився від отримання товару і звернувся до служби підтримки. Та в результаті визнала замовлення "невдалим" і скасувала його.
Ошуканий клієнт розмістив відео в інтернеті, після чого стало відомо, що це не єдиний випадок.
Процес розпакування смартфона: відео
Смартфон коштував 675 доларів. Магазин повністю компенсував витрати.
Чи замовляв Сімранпал Сінгх ще один iPhone у цьому ж магазині, невідомо.