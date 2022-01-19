У клітинах, віком майже у мільярд років, виявили хлорофіл

Науковці з великою цікавістю досліджують свідчення та залишки минулого життя. Це дозволяє краще зрозуміти його еволюцію та тенденції розвитку. І нещодавнє відкриття робить великий крок у цьому напрямку.

Хлорофіл – це зелений пігмент, який сприяє процесу фотосинтезу в організмів. Вважається, що процес фотосинтезу був фундаментальним кроком в еволюції еукаріотів, забезпечивши їх "дармовою" енергією. Тому розуміння, коли саме у життя на Землі з'явилася можливість отримувати таку енергію – це важливий крок у розумінні еволюції.

Цікаво The Wall – безмежний футуристичний дисплей для бізнес-потреб



Досліджувані зразки скам'янілих водоростей Arctacellularia tetragonala / Фото Nature Communication

Хлорофіл у прадавніх водоростях

Зрозуміти те, як розвивалося життя, наприклад, мільярди років тому – надзвичайно складно. Річ у тому, що скам'янілостей з тих давніх епох мало, адже час нещадно руйнує залишки організмів. Тому відкриття у Демократичній Республіці Конго скам'янілих водоростей Arctacellularia tetragonala, яким близько мільярда років, являє собою велику цінність.

Уже сам факт того, що мільярд років тому існували водорості може багато що розповісти нам про еволюцію. А нещодавні дослідження показали, що залишки Arctacellularia tetragonala мають в собі яскраві свідчення наявності хлорофілу, а отже вони були фотосинтезувальними організмами.

Нам вдалося знайти продукти розпаду хлорофілу, з чого можна зробити висновок, що Arctacellularia tetragonala була фототрофним еукаріотичним організмом, однією з найдавніших багатоклітинних водоростей, природа якої не викликає сумнівів,

– мовлять дослідники.

Хлорофіл чи свідчення його існування, який знаходять у товщах порід називається геопорфірином. Їх знаходили й раніше, що могло дати підказку про існування фотосинтезувальних організмів у минулому. Але досі жодного разу не вдавалося виявити геопорфірин всередині скам'янілого живого організму такого віку.

Побічний продукт фотосинтезу – виділення кисню. А тому відкриття хлорофілу в Arctacellularia tetragonala може допомогти зрозуміти, коли атмосфера Землі наповнилася цим цінним для нас елементом і яка була інтенсивність збільшення (чи зменшення) його частки у порівнянні з іншими газами.