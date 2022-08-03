На початку року біологи Гавайського університету заявили про початок шостого масового вимирання. Тоді вони підрахували, що за останні кілька сотень років з лиця Землі зникло до 13 відсотків усіх відомих видів живих істот. Тепер до схожих висновків прийшли й у Японії: там не лише попередили про сам процес, а й окреслили його причини та наслідки.

Цікаво Першого масового вимирання, можливо, не було: що відбулося 550 мільйонів років тому

Масове вимирання: чого чекати

Наша планета вже п'ять разів переживала масштабні зникнення видів за останні 540 мільйонів років, хоча є дані, що першого такого вимирання, можливо, не було. Хай там як, але вчені кажуть, що масові вимирання трапляються після змін клімату, будь то сильне потепління або різке похолодання, викликане астероїдами чи вулканічною активністю. Екосистеми просто не встигають пристосуватись до нових умов так швидко – для цього їм потрібен поступовий процес еволюції та адаптації, який часом займає тисячоліття.

За підрахунками Кайхо, з одного боку нове масове вимирання повинно бути слабшим, ніж два попередні. Він каже, що кількість вимерлих видів залежить від масштабів змін клімату: чим сильніше зростає або падає температура на планеті, тим більше зникає тварин та рослин.

Наймасштабніші вимирання відбувалися, коли температура падала приблизно на 7 градусів або підвищувалася приблизно на 9 градусів за Цельсієм. Попередні оцінки кліматологів припускали, що для нового масового вимирання буде достатньо підвищення температури на 5,2 градуса, що призведе до загибелі більшості морських організмів. За останніми прогнозами, до кінця XXI століття глобальне потепління може призвести до підвищення температури поверхні на 4,4 градуса.

Кліматолог зазначає, що потепління на 9 градусів не відбудеться принаймні до 2500 року – і це найгірший сценарій. Однак, зазначає він, зникнення видів уже почалося. Передбачити, скільки їх ми можемо втратити назавжди, важко. Найбільше масове вимирання на Землі тривало протягом 60 тисяч років і забрало життя 95% тодішніх видів.