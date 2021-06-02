Кліматичне розгойдування в Африці вважають причиною еволюції людини: дослідження

Еволюційний шлях людини від приматів до сучасності тягнувся впродовж сотень тисяч років. Що послугувало тригером того, що ми в кінцевому результаті перетворилися на сучасну людину? Відповідь дають науковці.

Згідно з сучасними уявленнями про еволюцію людини тригером послугували кліматичні зміни. Похолодання та збільшення льодовиків на півночі викликало посуху на Африканському континенті. Це змусило наших далеких предків покинути ліси та вийти до савани. Та група європейських вчених, провівши дослідження, вирішила, що причина дещо в іншому.

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Мапа розповсюдження прадавньої ашельської культури / Фото Wikipedia

Тригер еволюції

Об'єднавши дані з 11 кліматичних архівів, вчені змогли побудувати модель клімату в Африці за останні 620 тисяч років.

Виявилося, що через так звану циркуляцію Уокера посушливі та вологі регіони континенту постійно зміщувалися з приблизною періодичністю 100 тисяч років. Тобто, клімат постійно змінювався.

Такі зміни супроводжувалися змінами флори та фауни, до чого нашим пращурам доводилося призвичаюватися та кочувати.

Таке кліматичне розгойдування слугувало одним з тригерів еволюції, адже для адаптації до нових умов супроводжувалася розвитком мозку.