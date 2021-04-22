Різні версії клавіатури відрізняються кількістю клавіш і оснащенням. Розповідаємо, чим особлива кожна з них.

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Характеристики Magic Keyboard

Більш просунута версія iMac з восьмиядерним графічним процесором буде комплектуватися новою Magic Keyboard з дактилоскопічним сенсором Touch ID.

Клавіатура базової модифікації не має дактилоскопічного сенсора.

Щоб укомплектувати базовий iMac нової Magic Keyboard з Touch ID доведеться доплатити 50 доларів .

. Обидві версії клавіатури позбавлені цифрового блоку.



Magic Keyboard у варіанті з блоком клавіш та сканером відбитків пальців / Фото Apple

Тим, кому виділений блок клавіш з цифрами все ж необхідний, Apple пропонує третій варіант – модель Magic Keyboard з цифровим блоком. Вона існує лише в модифікації з Touch ID.

Щоб укомплектувати нею базову версію iMac доведеться доплатити 80 доларів .

. Щоб додати збільшену клавіатуру до більш просунутої моделі, потрібно буде викласти додаткові 30 доларів.

Всі нові клавіатури повністю сумісні з усіма комп'ютерами на базі M1. Вони без проблем працюватимуть і з Mac на базі процесорів Intel. Проте Touch ID не буде сумісний з такими комп'ютерами.

На даний момент роздрібна вартість нових клавіатур поки невідома, як і те, коли їх можна буде придбати окремо від iMac.