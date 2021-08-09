"Кладовище диких тварин": вчені знайшли тунелі, які завалені кістками
У Саудівській Аравії, за 125 кілометрів на північ від Медіни, розташоване розпечене від Сонця лавове поле Харрат-Хайбар. В глибинах цього поля пролягають кілометри тунелів, які створили потоки лави. Люди відкрили ці тунелі лише в ХХІ столітті. А от хижаки знали й використовували їх тисячоліттями.
Лавові трубки – це тунелі в застиглих лавових потоках. Вони утворюються внаслідок нерівномірного охолодження лави. Довжина таких тунелів може сягати багатьох кілометрів. Лавова трубка Умм-Джирсан здивувала вчених, коли в її глибині виявили тисячі кісток кількох десятків видів тварин. Ці кістки накопичувалися в лавових тунелях протягом останніх 7 тисяч років.Цікаве на сайті ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно
А. Спуск до західного входу; В. Західний вхід; С та D. Камери з кістками / Фото Archaeological and Anthropological Sciences
Тунелі та кістки: як гієни тисячі років будували "кладовище диких тварин"
Десятки тисяч різноманітних кісток були виявлені вченими в рамках дослідження з відстежування міграцій людей та тварин через Аравійський півострів у давнину. Проєкт має назву Palaeodeserts.
У лавових трубках вчені знайшли кістки навіть людей, яких з'їли гієни. Окрім людських залишків, в тунелях виявили кістки понад 40 видів тварин:
- Коней.
- Віслюків.
- Великої рогатої худоби.
- Верблюдів.
- Кіз.
- Різноманітних гризунів та інших тварин.
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Після проведення аналізу копролітів (скам'янілих екскрементів) вчені зрозуміли, що лавові тунелі використовувалися 3-ма видами гієн: смугастою, плямистою та бурою. Ці хижаки використовували лавові трубки протягом близько останніх 7 тисяч років.
Вчені продовжують аналізувати кістки та інші знахідки. Може виявитися, що гієни використовували трубки ще довше.
Щобільше, така кількість кісток давніх тварин дозволить краще вивчити екологію давнього світу.