Лавові трубки – це тунелі в застиглих лавових потоках. Вони утворюються внаслідок нерівномірного охолодження лави. Довжина таких тунелів може сягати багатьох кілометрів. Лавова трубка Умм-Джирсан здивувала вчених, коли в її глибині виявили тисячі кісток кількох десятків видів тварин. Ці кістки накопичувалися в лавових тунелях протягом останніх 7 тисяч років.



А. Спуск до західного входу; В. Західний вхід; С та D. Камери з кістками / Фото Archaeological and Anthropological Sciences

Тунелі та кістки: як гієни тисячі років будували "кладовище диких тварин"

Десятки тисяч різноманітних кісток були виявлені вченими в рамках дослідження з відстежування міграцій людей та тварин через Аравійський півострів у давнину. Проєкт має назву Palaeodeserts.

У лавових трубках вчені знайшли кістки навіть людей, яких з'їли гієни. Окрім людських залишків, в тунелях виявили кістки понад 40 видів тварин:

Коней.

Віслюків.

Великої рогатої худоби.

Верблюдів.

Кіз.

Різноманітних гризунів та інших тварин.

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Після проведення аналізу копролітів (скам'янілих екскрементів) вчені зрозуміли, що лавові тунелі використовувалися 3-ма видами гієн: смугастою, плямистою та бурою. Ці хижаки використовували лавові трубки протягом близько останніх 7 тисяч років.

Вчені продовжують аналізувати кістки та інші знахідки. Може виявитися, що гієни використовували трубки ще довше.

Щобільше, така кількість кісток давніх тварин дозволить краще вивчити екологію давнього світу.