"Київстар" представив нову лінійку тарифів "ВАШ" з безлімітним інтернетом – умови та ціни

Нещодавно оператор мобільного зв'язку "Київстар" запустив лінійку тарифів "Твій" орієнтовану на звичайних абонентів передплачуваного зв'язку. Зараз же анонсували лінійку тарифів "Ваш" для абонентів контрактної форми обслуговування.

"Київстар" не часто змінює тарифні плани, особливо це стосується контрактних абонентів. Однак часто після появи нових тарифів старі лінійки закривають, тож варто ознайомитися з усіма умовами нових тарифів перед вибором оптимального.

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Нові тарифи від "Київстар"

Лінійка "ВАШ" для контрактних клієнтів складається з п'яти тарифних планів:

"Старт" – 135 гривень на місяць.

"ВАШ Старт", пропонує 100 хвилин на номери інших операторів, 5120 МБ трафіку та безліміт у мережі.

"ВАШ Старт", пропонує 100 хвилин на номери інших операторів, 5120 МБ трафіку та безліміт у мережі. "Вибір" – 175 гривень на місяць.

"Ваш Вибір" має 100 хвилин на номери інших операторів, та 100 хвилин для дзвінків за кордон (перелік країн обмежений). 20480 МБ трафіку, безліміт у мережі та 100 SMS.

"Ваш Вибір" має 100 хвилин на номери інших операторів, та 100 хвилин для дзвінків за кордон (перелік країн обмежений). 20480 МБ трафіку, безліміт у мережі та 100 SMS. "Оптимум" – 250 гривень на місяць ; "Ваш Оптимум" складається з 200 хвилин на номери інших операторів, 100 хвилин на закордонні номери, безлімітного інтернету, безлімітних дзвінків у мережі "Київстар" і 200 SMS.

; "Ваш Оптимум" складається з 200 хвилин на номери інших операторів, 100 хвилин на закордонні номери, безлімітного інтернету, безлімітних дзвінків у мережі "Київстар" і 200 SMS. "Комфорт" – 350 гривень на місяць ;

"Ваш Комфорт" пропонує 300 хвилин на інші мережі, 100 хвилин для дзвінків за кордон, безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки у мережі та 300 SMS.

; "Ваш Комфорт" пропонує 300 хвилин на інші мережі, 100 хвилин для дзвінків за кордон, безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки у мережі та 300 SMS. "Безлім" – 500 гривень на місяць.

"Ваш Безлім" має 750 хвилин на інші номери, безліміт у мережі "Київстар" та безлімітний мобільний інтернет.

"Суперсили"

Контрактні абоненти отримують нову фішку – "Суперсили". По суті це додаткові послуги в тарифі, які не потребують оплати. Вони доступні з тарифу "Ваш Оптимум" у кількості 2 штук: одна за замовчуванням, а інша на ваш вибір.

Перша "Суперсила" це інтернет для дому на швидкості до 100 Мбіт/сек. Другу можна вибрати з п'яти варіантів:

100 хвилин на інші номери та за кордон;

розширений пакет "Київстар ТБ";

SIM-картка для планшетного комп'ютера;

друга SIM-картка для смартфона з тим же номером;

безлімітне відео у сервісі "Відео на ходу".

До речі, для бізнес-клієнтів доступний вибір хмарного сховища або пакету офісного програмного забезпечення MS Office 365.