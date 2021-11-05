"Київстар" не часто змінює тарифні плани, особливо це стосується контрактних абонентів. Однак часто після появи нових тарифів старі лінійки закривають, тож варто ознайомитися з усіма умовами нових тарифів перед вибором оптимального.
Цікаво Як швидко відправити скриншот зі смартфона на андроїд: спосіб, про який ви не знали
Нові тарифи від "Київстар"
Лінійка "ВАШ" для контрактних клієнтів складається з п'яти тарифних планів:
- "Старт" – 135 гривень на місяць.
"ВАШ Старт", пропонує 100 хвилин на номери інших операторів, 5120 МБ трафіку та безліміт у мережі.
- "Вибір" – 175 гривень на місяць.
"Ваш Вибір" має 100 хвилин на номери інших операторів, та 100 хвилин для дзвінків за кордон (перелік країн обмежений). 20480 МБ трафіку, безліміт у мережі та 100 SMS.
- "Оптимум" – 250 гривень на місяць; "Ваш Оптимум" складається з 200 хвилин на номери інших операторів, 100 хвилин на закордонні номери, безлімітного інтернету, безлімітних дзвінків у мережі "Київстар" і 200 SMS.
- "Комфорт" – 350 гривень на місяць;
"Ваш Комфорт" пропонує 300 хвилин на інші мережі, 100 хвилин для дзвінків за кордон, безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки у мережі та 300 SMS.
- "Безлім" – 500 гривень на місяць.
"Ваш Безлім" має 750 хвилин на інші номери, безліміт у мережі "Київстар" та безлімітний мобільний інтернет.
"Суперсили"
Контрактні абоненти отримують нову фішку – "Суперсили". По суті це додаткові послуги в тарифі, які не потребують оплати. Вони доступні з тарифу "Ваш Оптимум" у кількості 2 штук: одна за замовчуванням, а інша на ваш вибір.
Перша "Суперсила" це інтернет для дому на швидкості до 100 Мбіт/сек. Другу можна вибрати з п'яти варіантів:
- 100 хвилин на інші номери та за кордон;
- розширений пакет "Київстар ТБ";
- SIM-картка для планшетного комп'ютера;
- друга SIM-картка для смартфона з тим же номером;
- безлімітне відео у сервісі "Відео на ходу".