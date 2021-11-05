"Київстар" не часто змінює тарифні плани, особливо це стосується контрактних абонентів. Однак часто після появи нових тарифів старі лінійки закривають, тож варто ознайомитися з усіма умовами нових тарифів перед вибором оптимального.

Цікаво Як швидко відправити скриншот зі смартфона на андроїд: спосіб, про який ви не знали

Нові тарифи від "Київстар"

Лінійка "ВАШ" для контрактних клієнтів складається з п'яти тарифних планів:

"Старт" – 135 гривень на місяць.

"ВАШ Старт", пропонує 100 хвилин на номери інших операторів, 5120 МБ трафіку та безліміт у мережі.

"ВАШ Старт", пропонує 100 хвилин на номери інших операторів, 5120 МБ трафіку та безліміт у мережі. "Вибір" – 175 гривень на місяць.

"Ваш Вибір" має 100 хвилин на номери інших операторів, та 100 хвилин для дзвінків за кордон (перелік країн обмежений). 20480 МБ трафіку, безліміт у мережі та 100 SMS.

"Ваш Вибір" має 100 хвилин на номери інших операторів, та 100 хвилин для дзвінків за кордон (перелік країн обмежений). 20480 МБ трафіку, безліміт у мережі та 100 SMS. "Оптимум" – 250 гривень на місяць ; "Ваш Оптимум" складається з 200 хвилин на номери інших операторів, 100 хвилин на закордонні номери, безлімітного інтернету, безлімітних дзвінків у мережі "Київстар" і 200 SMS.

; "Ваш Оптимум" складається з 200 хвилин на номери інших операторів, 100 хвилин на закордонні номери, безлімітного інтернету, безлімітних дзвінків у мережі "Київстар" і 200 SMS. "Комфорт" – 350 гривень на місяць ;

"Ваш Комфорт" пропонує 300 хвилин на інші мережі, 100 хвилин для дзвінків за кордон, безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки у мережі та 300 SMS.

; "Ваш Комфорт" пропонує 300 хвилин на інші мережі, 100 хвилин для дзвінків за кордон, безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки у мережі та 300 SMS. "Безлім" – 500 гривень на місяць.

"Ваш Безлім" має 750 хвилин на інші номери, безліміт у мережі "Київстар" та безлімітний мобільний інтернет.

"Суперсили"

Контрактні абоненти отримують нову фішку – "Суперсили". По суті це додаткові послуги в тарифі, які не потребують оплати. Вони доступні з тарифу "Ваш Оптимум" у кількості 2 штук: одна за замовчуванням, а інша на ваш вибір.

Перша "Суперсила" це інтернет для дому на швидкості до 100 Мбіт/сек. Другу можна вибрати з п'яти варіантів:

100 хвилин на інші номери та за кордон;

розширений пакет "Київстар ТБ";

SIM-картка для планшетного комп'ютера;

друга SIM-картка для смартфона з тим же номером;

безлімітне відео у сервісі "Відео на ходу".

До речі, для бізнес-клієнтів доступний вибір хмарного сховища або пакету офісного програмного забезпечення MS Office 365.