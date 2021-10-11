Київстар може викупити "Датагруп" за 100 мільйонів доларів, – ЗМІ
Джерело:UBR
Київстар може придбати оператора зв'язку "Датагруп". Угоду оцінють у близько 100 мільйонів доларів.
Водночас Київстар наразі не підтверджує інформацію. Тим часом у E&C Group заявили, що така покупка може мати сенс, адже Київстару знадобиться наземна інфраструктура для розвитку 5G.
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"Датагруп" купила 100% акцій провайдера Volia
У грудні 2020 року ЗМІ повідомили, що "Датагруп" придбає 100% акцій провайдера Volia. Спершу суму угоди не розголошували. Водночас було відомо, що її погодив EEGF II Horizon Capital.
Злиття компаній "Датагруп" та Volia дозволить нам створити операційну синергію, інвестувати в модернізацію наших мереж та відкриє більше можливостей для наших співробітників,
– мовилося у повідомленні.
Згодом "Датагруп" отримала дозвіл на угоду від Антимонопольного комітету України.
Мовилося про придбання таких компаній:
- "Київські телекомунікаційні мережі";
- ТОВ "Телесвіт";
- Oisiw Limited.