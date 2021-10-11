Водночас Київстар наразі не підтверджує інформацію. Тим часом у E&C Group заявили, що така покупка може мати сенс, адже Київстару знадобиться наземна інфраструктура для розвитку 5G.

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"Датагруп" купила 100% акцій провайдера Volia

У грудні 2020 року ЗМІ повідомили, що "Датагруп" придбає 100% акцій провайдера Volia. Спершу суму угоди не розголошували. Водночас було відомо, що її погодив EEGF II Horizon Capital.

Злиття компаній "Датагруп" та Volia дозволить нам створити операційну синергію, інвестувати в модернізацію наших мереж та відкриє більше можливостей для наших співробітників,

– мовилося у повідомленні.

Згодом "Датагруп" отримала дозвіл на угоду від Антимонопольного комітету України.

Мовилося про придбання таких компаній:

"Київські телекомунікаційні мережі";

ТОВ "Телесвіт";

Oisiw Limited.

Згодом у "Датагруп" повідомили, що "Київські телекомунікаційні мережі" і ТОВ "Телесвіт" коштували 1,5 мільярда гривень.