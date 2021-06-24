У київському метро стався збій: не працює оплата Google Pay та Apple Pay

24 червня в метро Києва спостерігається проблема з оплатою. Неможливо розрахуватися банківськими картками та електронними платіжними сервісами.

У столичному метрополітені тимчасово не працює оплата не лише банківськими картками, а й електронними сервісами GooglePay і ApplePay.

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Що відбувається

Наразі пасажири можуть скористатися альтернативними способами оплати – електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу.

Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою. Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу. Приносимо вибачення за незручності!

– написали на офіційному сайті метрополітену.



Збій оплати в метро києва / Фото dtp.kiev.ua

Невідомо, у чому причина збою та коли буде вирішено проблему.

Про відновлення роботи у звичайному режимі КП "Київський метрополітен" повідомить окремо.