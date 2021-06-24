У столичному метрополітені тимчасово не працює оплата не лише банківськими картками, а й електронними сервісами GooglePay і ApplePay.
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Що відбувається
Наразі пасажири можуть скористатися альтернативними способами оплати – електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу.
Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою. Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу. Приносимо вибачення за незручності!
– написали на офіційному сайті метрополітену.
Збій оплати в метро києва / Фото dtp.kiev.ua
Невідомо, у чому причина збою та коли буде вирішено проблему.
Про відновлення роботи у звичайному режимі КП "Київський метрополітен" повідомить окремо.