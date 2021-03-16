У київському магазині MOYO в ТРЦ Dream Town просто посеред робочого дня майнили криптовалюту. Процес запустили на ноутбуках, які були виставлені на прилавках.

При цьому у компанії MOYO одразу ж відреагували на скандал. Там повідомили, що проводять перевірку.

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Деталі скандалу

Інцидент трапився 12 березня.Тоді Маргарита з хлопцем відвідали магазин MOYO. Вона звернула увагу на один із виставкових моделей ігрових ноутбуків.

Коли дівчина до нього доторкнулася. то аж обпеклася – ноутбук був сильно перегрітий, хоча всього лише програвав промовідео.

"Ми згорнули відео на ноуті і ми побачили, що була відкрита командна панель. Виявилось, що на тестовому ноуті запущено майнінг ethereum (блокчейн валюта). І саме тому ноут так сильно гріється", – розповіла дівчина.

Пара перевірила ще кілька ігрових ноутбуків, і на них теж був запущений майнинг.

Реакція MOYO

Представники компанії MOYO оперативно відреагували на скандал, залишивши під постом своє повідомлення. Зокрема, у компанії заявили, що їхня служба безпеки проводить перевірку:

Наші фахівці зі служби безпеки та IT-департаменту вже працюють над цією ситуацією.

До речі, інцидент не оминули увагою і представники компанії ASUS. Адже саме на їхніх ноутбуках майнили криптовалюту.

Коментарі MOYO та ASUS / скриншот

"Представництво компанії ASUS в Україні занепокоєне ситуацією, яка склалася навколо нашої продукції. Дякуємо за сигнал. Будемо всебічно вивчати зазначені факти та прикладемо зусиль, щоб винні понесли відповідальність".