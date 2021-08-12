МКС пролетіла над Україною: вражаючі фото Києва з космосу

Попри те, що Міжнародна космічна станція робить дещо більше ніж 15 обертів за добу навколо нашої планети, над Україною вона пролітає не часто. Ще рідше можна побачити цікаві фото нашої країни з борту МКС. Цього разу станція пролітала над Полтавською, Чернівецькою та Київською областями і зробила чимало цікавих знімків.

Пролітаючи над територією України МКС сфотографувала нашу столицю та її околиці, які можна добре роздивитися на фото, оскільки роздільна здатність знімків дуже висока.

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Що сфотографувала МКС пролітаючи над Україною

На фото добре видно різні райони столиці, Київське водосховище, стадіон "Олімпійський", Троєщину, аеропорт Бориспіль та прилеглі містечка, Дніпро та Десну.

Нижче ви можете переглянути фотографії Києва та його околиць.



Київ та Київське водосховище з космосу / Фото NASA

А тут один з берегів "Київського моря" можна розгледіти ближче.



"Київське море" / Фото NASA

Тут добре видно Святошенський район, Авіамістечко, Нивки, Шевченківський район та інші частини Києва.



Райони Києва зі сторони Житомира західний в'їзд у місто / Фото NASA

На цих фото можна розпізнати стадіон "Олімпійський" та мости столиці.



Стідон "Олімпійський" помітний одразу / Фото NASA



Лівий берег Києва та його райони / Фото NASA

А на цих фото добре видно Десну, прилеглі містечка, райони та околиці Києва.

Краще роздивитися як аеропорт "Бориспіль" так і містечко, можна на цьому фото.



Аеропорт "Бориспіль" та містечко / Фото NASA

Усі фото у повній роздільній здатності можна завантажити за цим посиланням.