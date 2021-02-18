В Києві випадково запустили новий додаток знайомств The Breakfast

У Києві запрацював новий додаток для знайомств The Breakfast. Як можна здогадатись із назви, ідея сервісу передбачає швидкі знайомства за сніданком.

Цікаво, що додаток в Києві запустили випадково. Цей додаток перебував на стадії бета-тестування. Як розповіли у виробника, вони тестували роботу додатку і випадково відправили пуш-повідомлення про запуск проєкту.

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Як це працює додаток

The Breakfast – це мобільний застосунок, що допомагає знайти друга для сніданку. Щоб знайти компаньйона, потрібно, для початку, встановити The Breakfast і зареєструватися. Цікаво, що приєднатись до застосунку можна лише після запрошення когось з користувачів (такий принцип нині застосовують у Clubhouse).

Далі користувач вказує сферу зайнятості, інтереси, знання мов ну і додає свою аватарку. Щоб почати пошук компаньйона потрібно натиснути "Apply to the breakfast".

У користувачів є доба, щоб домовитися про зустріч. Цей “шанс” доступний тільки один раз на добу.

Наразі додатком можуть скористатись лише користувачі iOS. Android-версію розробники планують запустити до кінця року.

Ціна

Додаток працює за форматом підписки. Тиждень використання коштує 2,99 долара (85 гривень). Тариф на місяць коштує 9,99 долара або 280 гривень.