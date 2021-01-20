У 2020 році компанія KIVI випустила свій мільйонний телевізор. З цієї нагоди виробник випустив для України обмежену партію пристроїв (1000 штук) із застосуванням технології виробництва дисплеїв на квантових точках – QDOT.

У 2021 році компанія планує випустити ще 500 тисяч нових телевізорів. А вже у 2022 році цю позначку хочуть збільшити до 2 мільйонів. Про це розповів віцепрезидент KIVI з маркетингу, персоналу та трансформації бізнесу Сергій Венгер, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про лімітовану серію

Квантові телевізори KIVI отримали розширену палітру кольорів і підвищеними показниками максимальної яскравості. Це робить зображення на екрані більш виразним.

KIVI представила лімітовану серію телевізорів / Фото Пресслужба KIVI

Телевізори KIVI на квантових точках будуть представлені у трьох різних діагоналях:

49 дюймів,

55 дюймів,

65 дюймів.

Вони отримають відповідне маркування 49U720SU, 55U720KB та 65U720KB.

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Усі моделі працюють під управлінням операційної системи Google Android TV 9. При цьому вже цього року вони оновляться до версії Android TV 11.

Що таке QDOT? Це технологія, що передбачає використання плівки з квантовими точками між LED підсвіткою та шаром рідких кристалів. Це дає змогу відображувати базові кольори (RGB) з підвищеною яскравістю. QDOT була розроблена американською компанією Nanosys і має поліпшити кольорову гаму, яскравість і контрастність екрану.

Ціни

Рекомендовані роздрібні ціни для моделей лімітованої серії складатимуть: