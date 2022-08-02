За словами відразу чотирьох людей, знайомих із ситуацією, це частина спроби сповільнити розвиток сектора напівпровідників Китаю та захистити компанії зі США. Однак джерело Reuters каже: якщо адміністрація президента Джо Байдена піде на цей крок, це також може зашкодити південнокорейським виробникам мікросхем пам’яті Samsung та SK Hynix.

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Що відомо

Для початку зазначимо, що чипи NAND – це мікросхеми, що зберігають дані на смартфонах, персональних комп’ютерах, а також у центрах обробки даних, таких як Amazon, Facebook і Google. Від кількості цих чипів та їхньої досконалості залежить обсяг пам'яті.

Як повідомили джерела, Samsung має дві великі фабрики в Китаї, а SK Hynix Inc купує бізнес Intel Corp з виробництва мікросхем флешпам’яті NAND там же. У разі схвалення санкції передбачають заборону на постачання американського обладнання для виробництва мікросхем на заводи в Китаї, які виробляють передові мікросхеми NAND.

За словами експертів з експортного контролю, це буде першою спробою США вплинути на китайське виробництво чипів пам’яті, що не призначені для військового використання. Це піде на користь американським виробникам чипів пам’яті Western Digital та Micron Technology, які разом складають приблизно чверть ринку чипів NAND.

Наразі проєкт знаходиться на початковій стадії обговорення, жодних нормативно-правових актів ще не розроблено. Тому важко говорити про строки впровадження.