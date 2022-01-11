Китайці змогли доставити місячний реголіт на Землю 12 грудня 2020 року. З того часу науковці ведуть дослідження отриманих зразків позаземного ґрунту. Окрім того, науковці активно використовують дані, які зонд "Чан'е-5" зібрав на поверхні нашого єдиного природного супутника. Що ж, ця інформація підтверджує дані про наявність води на поверхні Місяця.

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Робота зонда "Чан'е-5" на Місяці / Фото Gras Moon

Вода на Місяці

Про наявність молекул води на поверхні Місяця повідомляли давно. Ба більше, виявилося, що вода "кочує" поверхнею супутника. Тепер же ці дані підтверджують й китайські науковці завдяки інформації, яку зібрав посадковий апарат Піднебесної "Чан'е-5".

Науковці спостерігали за спектральними даними, які "Чан'е-5" отримав, фіксуючи відбивання світла від поверхні Місяця на місці посадки пристроєм Lunar mineralogical spectrometer (LMS). Апарат зміг "розгледіти" сигнали води у спектрі на довжині близько 3 мікронів. Команда вчених вважає, що цінні молекули H2O з'являються у реголіті завдяки сонячному вітру – ця думка не нова й висловлювалася раніше, як й інші теорії.

Це цікаво! Цілком ймовірно, що сонячний вітер також є причиною наявності великої кількості води й на Землі.



Досліджувана поверхня Місяця / Фото Science Advances

Спектральний аналіз дає уявлення й про кількісні дані:

У реголіті міститься близько 120 промілле води (120 мільйонних часток).

У пористих породах – близько 180 промілле води.

Науковці припускають, що пориста порода була викинута до місця посадки раніше (наприклад, в результаті падіння метеороїда) та є "представником" старої базальтової товщі. А у реголіті, ймовірно, через роботу двигунів "Чан'е-5", відбулася часткова дегазація, що й зумовлює нижчий вміст води у порівнянні з породою.