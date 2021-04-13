Китайці скопіювали робопса Spot від Boston Dynamics, але зробили його набагато дешевшим

Китайська компанія Welian створила робота AlphaDog. Візуально він сильно схожий на робота-пса під назвою Spot американської компанії Boston Dynamics.

Роботизовані тварини, побудовані з використанням алгоритмів на основі штучного інтелекту і здатні виконувати різноманітні завдання їх власника, в майбутньому можуть стати вельми популярними. Очевидно, що так думають і розробники китайської компанії Welian, які створили робота-пса AlphaDog.

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Що відомо про робота

У конструкції AlphaDog встановлені необхідні для роботи датчики, які в поєднанні з технологіями штучного інтелекту дозволяють виконувати різні завдання. Планується, що майбутні оновлення зроблять AlphaDog корисним для людей з вадами зору, а також додадуть гавкіт і можливість виконання голосових команд користувача.

Робот AlphaDog дуже схожий на аналогічний продукт Boston Dynamics / Фото Gizmochina

Розробники відзначають, що AlphaDog здатний розвивати швидкість до 15 кілометрів на годину, що робить його одним з найшвидших роботів, сконструйованих сьогодні людиною. Він здатний зберігати рівновагу, коли його штовхають, а також може самостійно оцінювати стан ґрунту, щоб вибирати оптимальний маршрут руху. При підключенні до мережі зв'язку п'ятого покоління (5G) робот-пес здатний функціонувати автономно.

Наразі AlphaDog продається тільки на ринку Китаю, причому коштує значно дешевше аналога від Boston Dynamics. Щоб стати власником робота Spot доведеться витратити приблизно 74 500 доларів, тоді як продукт Welian коштує всього 2400 доларів.

Згідно з наявними даними, за перший місяць продали понад 1800 екземплярів AlphaDog. За даними компанії, найчастіше їх купують розробники різних пристроїв і ентузіасти, а також для дітей як подарунок.

Дивіться коротку презентацію робота AlphaDog: відео