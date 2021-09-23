Загалом повідомляють про 469 затриманих. Вони працювали на різні компанії, проте в якийсь момент вирішили об'єднатися в одну мережу.
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Що відомо
Вигадливі шахраї заманювали новачків у певні ігри та просили їх купувати цифрові товари. Вони мали договори зі своїми компаніями про залучення нових людей. Однак роботодавців не цікавило, як саме їхні робітники будуть виконувати обов'язки. Головне – щоб гравці витрачали якомога більше грошей. А з кожної покупки кожен подавець отримував відсотки.
Тому задля полегшення своєї роботи шахраї скооперувалися і придумали схему:
- вони реєструвалися у соцмережах під виглядом привабливих жінок,
- знайомилися з чоловіками та запрошували їх пограти,
- потім різними способами змушували здійснювати покупки ігрового контенту.
- Серед таких, наприклад, згадуються віртуальні весілля та цифрові весільні подарунки.
У затриманнях взяли участь понад триста поліціянтів у п'ятнадцяти китайських містах. Незабаром підозрюваним пред'являть звинувачення, вони постануть перед судом і можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення.
Як зазначає джерело, серед підозрюваних є й жінки. Вони спілкувалися з потенційними клієнтами у відеочатах, щоб розвіяти сумніви у чесності. В хід йшли різноманітні хитрощі та залицяння, щоб спонукати співрозмовника до покупки. Зокрема, вони могли давати жертвам надію на зустрічі та подальший розвиток стосунків.