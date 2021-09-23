Загалом повідомляють про 469 затриманих. Вони працювали на різні компанії, проте в якийсь момент вирішили об'єднатися в одну мережу.

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Що відомо

Вигадливі шахраї заманювали новачків у певні ігри та просили їх купувати цифрові товари. Вони мали договори зі своїми компаніями про залучення нових людей. Однак роботодавців не цікавило, як саме їхні робітники будуть виконувати обов'язки. Головне – щоб гравці витрачали якомога більше грошей. А з кожної покупки кожен подавець отримував відсотки.

Тому задля полегшення своєї роботи шахраї скооперувалися і придумали схему:

вони реєструвалися у соцмережах під виглядом привабливих жінок,

знайомилися з чоловіками та запрошували їх пограти,

потім різними способами змушували здійснювати покупки ігрового контенту.

Серед таких, наприклад, згадуються віртуальні весілля та цифрові весільні подарунки.

У затриманнях взяли участь понад триста поліціянтів у п'ятнадцяти китайських містах. Незабаром підозрюваним пред'являть звинувачення, вони постануть перед судом і можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення.

Як зазначає джерело, серед підозрюваних є й жінки. Вони спілкувалися з потенційними клієнтами у відеочатах, щоб розвіяти сумніви у чесності. В хід йшли різноманітні хитрощі та залицяння, щоб спонукати співрозмовника до покупки. Зокрема, вони могли давати жертвам надію на зустрічі та подальший розвиток стосунків.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили про зникнення та арешти у Китаї фінансових блогерів, які робили фінансові прогнози, що не збігалися з думкою влади. У мережі не дорахувалися кількох блогерів-мільйонників. Експерти впевнені: боротьба з альтернативною думкою ускладнить отримання надійних даних про китайський ринок.