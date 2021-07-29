Китайці почали будувати автономну дослідницьку плавучу базу для роботів

Південна морська науково-технічна лабораторія провінції Гуандун приступила до будівництва автономного дослідницького судна. Воно повинно стати плавучою базою, яка координує безпілотники у повітрі, на воді і під водою. Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, судно планують здати в експлуатацію в наступному році.

Розробкою дослідних автономних судів сьогодні займається кілька компаній. Наприклад, IBM створила автономний тримаран "Мейфлауер". А Saildrone збирається побудувати цілий флот надводних роботів, щоб за наступні десять років нанести на карту дно всіх океанів Землі.

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Південна морська науково-технічна лабораторія провінції Гуандун уклала контракт на проєктування і будівництво автономного дослідницького судна з компанією China Ship Design & Research Center і верф'ю Huangpu Wenchong у грудні минулого року. Відповідно до цього контракту, його повинні здати в експлуатацію в наступному році.

Про початок будівництва автономної дослідницької плавучої бази стало відомо у липні. Проєкт отримав позначення i-ship. При довжині в 88,5 метра і шириною 6,1 метра у i-ship буде водотоннажність у дві тисячі тонн. Судно зможе розвивати швидкість до 18 вузлів і пересуватися автономно або управлятися дистанційно.

Як планують застосовувати i-ship

I-ship планують відправляти в місії без екіпажу на борту. Судно отримає систему спостереження за океаном IMOSOS, яка дозволить йому одночасно проводити дослідження у повітрі, на воді і під водою за допомогою більш ніж 50 безпілотних систем. Серед останніх будуть як безпілотні літальні апарати, так і надводні та підводні роботи.

I-ship стане першою китайською автономною плавучою базою такого типу, хоча Китай вже має досвід створення автономних суден.