Китайський зонд "Тяньвень-1" подолав 400 мільйонів кілометрів і досягне орбіти Марса в лютому. Дослідницький зонд був запущений в космос в середині минулого року.

"Тяньвень-1" був запущений 23 липня 2020 року за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" з космодрому Веньчан. Космічний апарат перебуває в польоті вже 163 дні. Про це в неділю повідомило агентство Сіньхуа.

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Що відомо

Зонд знаходиться в 8,3 кілометра від Марса. Коли він досягне цілі, то почне зменшувати швидкість, після чого зайде на орбіту планети і буде готуватися до посадки, яка повинна відбудуться вже в лютому.

Працюватиме апарат на орбіті майже три місяці, а в травні від нього відокремиться модуль з марсоходом, який здійснить посадку в низовині Утопія – найбільшого ударного кратера Сонячної системи.

Після проведення необхідних перевірок марсохід покине платформу і приступить до дослідження планети. Метою місії є вивчення геологічної структури Марса, аналіз складу матеріалів поверхні, пошуки покладів льоду та отримання інформації про клімат на планеті, зокрема вивчення іоносфери та магнітного поля.

Положення зонда в просторі залишається стабільним, також повідомляє Сіньхуа. Траєкторія руху не є прямою лінією, а являє собою дугу.

Під час підготовки місії Державне космічне управління КНР співпрацювало з Європейським космічним агентством, Францією, Австрією та Аргентиною.