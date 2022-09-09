Чан'е-5 – китайська місія з дослідження Місяця, яка складається зі спускної платформи та засобу доставки зразків. Апарат успішно сів на супутник 1 грудня 2020 року, а вже 16 грудня капсула зі зразками, успішно приземлилась у Китаї. Всього Чан'е-5 "привіз" 1731 грам породи.

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Що знайшли в місячному ґрунті

Мінерал, раніше невідомий науці, назвали "камінь Чан'е". Це шостий подібний випадок в історії, але перший для Китаю.

Дослідники виділили зі зразків місячного ґрунту монокристалічну частинку розміром близько 10 мікронів і розшифрували її структуру.

і розшифрували її структуру. Камінь Чан'е є фосфатним мінералом і має форму стовпчастого кристала.

і має форму стовпчастого кристала. На жаль, більше ніяких подробиць про це немає, як і будь-яких підтверджень.

Зазначимо, що Китай став першою за останні 44 роки державою, яка здійснила місію з транспортування геологічної породи з поверхні Місяця. Ракета "Чанчжэн-5" з зондом стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань 24 листопада 2020 року.

Нагадаємо, скоро NASA проведе експеримент, у рамках якого космічний апарат DART зіткнеться на великій швидкості з астероїдом під назвою Діморф. Агентство хоче перевірити, чи зможуть земляни змінювати таким чином траєкторію космічних тіл, щоб урятувати нашу планету від гіпотетичного падіння астероїда. Місію будуть транслювати в прямому ефірі. Читайте, де й коли можна дивитися.