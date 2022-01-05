Китайський термоядерний реактор розігріли до температури уп'ятеро більшої, ніж на Сонці

Китайський термоядерний реактор EAST встановив новий рекорд. Його не тільки розігріли до температури уп'ятеро більшої, ніж на Сонці, а й змогли утримувати в стабільному стані довше, ніж будь-кому вдавалося раніше.

Цікаво, що відповідне повідомлення офіційне інформаційне агентство уряду КНР Сіньхуа опублікувало на російській версії свого сайту. В англомовному розділі такої новини немає.

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Що відомо

Китайські вчені встановили новий рекорд на термоядерному реакторі EAST.

Під час експерименту він зміг досягти температури 70 мільйонів градусів Цельсія, пропрацювавши так близько 17 хвилин.

Варто зауважити, що рекордною в тому випадку є не температура – ще у 2018 році на EAST вдалося досягти 100 мільйонів градусів, а у травні 2021 року і всі 120 мільйонів. Проривом є час утримання плазми в такому стані протягом 17 хвилин. Попередній рекорд сягнув 101 секунди, тобто менше двох хвилин.

EAST називають "штучним сонцем". Він розташований в місті Хефей в провінції Аньхой на сході Китаю. Побудував його Інститут фізики плазми при Академії наук КНР.

Пристрій являє собою модифікований варіант токамака HT-7, який побудували на початку 1990-х з допомогою Росії. Сьогодні EAST – одна з небагатьох таких установок з повністю надпровідною магнітною системою, створеною на основі ніобій-титанових провідників. Вакуумну камеру реактора зсередини повністю облицювали металевими плитками. Сама камера охолоджується водою.

Експерименти з EAST є частиною програми, спрямованої на створення міжнародного експериментального термоядерного реактора, який вважають майбутнім земної енергетики. Попри такі успіхи говорити про практичне і довготривале застосування поки що рано.