Цікаво, що відповідне повідомлення офіційне інформаційне агентство уряду КНР Сіньхуа опублікувало на російській версії свого сайту. В англомовному розділі такої новини немає.
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Що відомо
- Китайські вчені встановили новий рекорд на термоядерному реакторі EAST.
- Під час експерименту він зміг досягти температури 70 мільйонів градусів Цельсія, пропрацювавши так близько 17 хвилин.
- Варто зауважити, що рекордною в тому випадку є не температура – ще у 2018 році на EAST вдалося досягти 100 мільйонів градусів, а у травні 2021 року і всі 120 мільйонів. Проривом є час утримання плазми в такому стані протягом 17 хвилин. Попередній рекорд сягнув 101 секунди, тобто менше двох хвилин.
EAST називають "штучним сонцем". Він розташований в місті Хефей в провінції Аньхой на сході Китаю. Побудував його Інститут фізики плазми при Академії наук КНР.
Пристрій являє собою модифікований варіант токамака HT-7, який побудували на початку 1990-х з допомогою Росії. Сьогодні EAST – одна з небагатьох таких установок з повністю надпровідною магнітною системою, створеною на основі ніобій-титанових провідників. Вакуумну камеру реактора зсередини повністю облицювали металевими плитками. Сама камера охолоджується водою.
Експерименти з EAST є частиною програми, спрямованої на створення міжнародного експериментального термоядерного реактора, який вважають майбутнім земної енергетики. Попри такі успіхи говорити про практичне і довготривале застосування поки що рано.