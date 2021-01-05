Китайський сферичний радіотелескоп FAST з апертурою 500 метрів, також відомий як "Небесне око", відкриється для світової наукової спільноти. Обсерваторія розпочне прийом заявок на спостереження від вчених з усього світу.

Дослідники зможуть подавати онлайн-заявки в Національну астрономічну обсерваторію Китаю. Запис для спостережень за небом буде починатися з 1 серпня, а до цього моменту заявки розглянуть науковий комітет і комітет з розподілу часу FAST, повідомляє Global Times.

Не пропустіть Руйнування телескопа Аресібо: шокуюче відео обвалу споруди

За словами головного інженера FAST Цзян Пена, у 2021 році світовій спільноті відведуть приблизно 10% всього часу спостережень.

FAST у даний час є найбільшим в світі радіотелескопом з одною тарілкою. Її площа еквівалентна приблизно 30 стандартним футбольним полям. Крім того, тепер це єдиний телескоп, який люди можуть використовувати для спостереження за космічними хвилями.



Телескоп FAST стане доступним для наукової спільноти

Будівництво FAST завершилося в 2016 році, а офіційно телескоп заробив 11 січня 2020 року. За рік з його допомогою вдалося виявити більше 240 пульсарів.

Попередник FAST, 305-метровий телескоп Аресібо, зруйнувався 1 грудня. Одна з найбільших у світі астрономічних обсерваторій почала руйнуватися ще у серпні. В кінці листопада її вирішили розібрати, однак троси не витримали й обірвалися знищивши тарілку.

Пізніше Національний науковий фонд США опублікував відеоролики з обваленням платформи "Аресібо". Відео підтверджують, що відремонтувати телескоп було неможливо, так як видно, що запас міцності у конструкції телескопа був мінімальним.

Відновлення телескопа Аресібо

Тим часом влада Пуерто-Ріко, де знаходився історичний телескоп, вже виділили гроші на відновлення обсерваторії. Також уряд острова оголосив "історичною зоною" даний район. Передбачається, що в цьому ж місці встановлять телескоп зміненої конструкції, який зможе прослужити ще кілька десятиліть.