Фото зробив космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який літає навколо Марса з 2006 року. Це вдалося завдяки камері HiRISE, яка може розпізнати дрібні предмети.
Цікаво Китайський марсохід Чжужун покинув спускову платформу
Вчені зазначили, що у момент фотографування китайський марсохід Zhurong рухався планетою. Дослідники також звернули увагу на те, що апарат значно віддалився від свого місця висадки.
Китайський марсохід "Чжужун" / Фото NASA
Що відомо про китайський марсохід
Zhurong – це перший марсохід повністю розроблений Китаєм. Він прибув на Червону планету на борту орбітальної станції Tianwen-1 ("Тяньвень-1"). В кінці травня він успішно приземлився на Марс і встановив зв'язок з Національним космічним управлінням КНР. Таким чином Китай став третьою країною після США і СРСР, що доставила марсохід на Червону планету.
- Старт до Марсу відбувся 23 липня 2020 року;
- На орбіту апарат вийшов 10 лютого 2021 року;
- 14 травня 2021 року спусковий модуль з марсоходом на борту відділився від Tianwen-1, а 15 травня сів на Марс;
- Автоматична міжпланетна станція Tianwen-1 змінила орбіту, щоб марсохід Zhurong зміг через неї ефективніше передавати дані на Землю;
- Швидкість передачі даних на Землю з марсохода – близько 40 кілобітів на секунду.
- Перші фото з марсохода можна переглянути тут.