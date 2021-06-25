Фото зробив космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який літає навколо Марса з 2006 року. Це вдалося завдяки камері HiRISE, яка може розпізнати дрібні предмети.

Цікаво Китайський марсохід Чжужун покинув спускову платформу

Вчені зазначили, що у момент фотографування китайський марсохід Zhurong рухався планетою. Дослідники також звернули увагу на те, що апарат значно віддалився від свого місця висадки.



Китайський марсохід "Чжужун" / Фото NASA

Знімки NASA не залишають сумнівів, що Китай дійсно зміг успішно посадити ровер на Марс. Раніше це підтверджували лише китайські фото з орбіти та з самого марсохода.

Що відомо про китайський марсохід

Zhurong – це перший марсохід повністю розроблений Китаєм. Він прибув на Червону планету на борту орбітальної станції Tianwen-1 ("Тяньвень-1"). В кінці травня він успішно приземлився на Марс і встановив зв'язок з Національним космічним управлінням КНР. Таким чином Китай став третьою країною після США і СРСР, що доставила марсохід на Червону планету.