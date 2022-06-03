Китайський робот уперше клонував свиню без участі людини

Китайські вчені провели повністю автоматизований процес клонування свині. У жодному з етапів людина участі не брала.

Зазначається, що такий підхід дозволив підвищити успішність операції. Дослідники сподіваються, що результати їх роботи зроблять сільське господарство в КНР менш залежним від імпортної худоби.

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Деталі експерименту

Сьогодні Китай – найбільший споживач свинини в світі, проте Пекін прагне стати незалежнішим від імпорту цього продукту, особливо у зв'язку з численними санкціями США та інших країн. До того ж китайські породи свиней швидко вироджуються. Клонування могло б бути ефективним розв'язанням проблеми.

Роботу проводили вчені з Нанькайського університету. У звіті йдеться, що тварина, яка пройшла процес запліднення, 31 березня 2022 року народила сімох здорових поросят породи ландрас.

Кожна фаза процесу була автоматизована, ні в одній операції не брав участь людина. На думку вчених, залучення роботів підвищує успішність клонування, адже їх дії точніші та рідше пошкоджують клітини.

Найпоширеніший метод клонування називається "пересадка ядра соматичної клітини". У ньому використовується яйцеклітина і соматична клітина тварини, яку клонують.

Вчені видаляють з яйцеклітини ядро і замінюють його ядром соматичної клітини.

— загальна назва для усіх клітин багатоклітинних організмів, які не є статевими (гамети і гоноцити), а отже є носіями диплоїдного набору хромосом. Також до соматичних клітин не належать ембріональні стовбурові клітини. Основною метою існування соматичних клітин є підтримання гомеостазу організму, його здатності до створення гамет і розмноження, не беручи безпосередньої участі у процесі.

У 2017 році дослідники вивели перших у світі поросят, клонованих з використанням робота, проте тоді люди все ж брали участь у деяких етапах. Тепер же вдалося домогтися повної автоматизації процесу. Робот володіє мікроскопічним зором, а за допомогою штучного інтелекту розраховує деформацію клітин, щоб прикладати мінімальну силу і не пошкодити яйцеклітину під час операції. Це підвищує точність клонування і швидкість ембріонального розвитку.