Китайський місяцехід виявив на зворотній стороні Місяця "загадкову хатину"

Місяць – це найкраще досліджене космічне тіло, якщо не брати до уваги саму Землю. На поверхні супутника побували як люди, так і дослідницькі апарати. Але на зворотній від Землі стороні Місяця здійснив посадку лише китайський апарат.

Невеликий китайський місяцехід Yutu-2 здійснив посадку на зворотній стороні Місяця на початку січня 2019 року, перебуваючи на борту спускової платформи Chang'e 4. Досліджуючи поверхню нашого природного супутника, апарат помітив на горизонті загадковий об'єкт кубічної форми, який отримав назву 神秘小屋 (shenmi xiaowu) – "загадкова хатина".

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Виявлений китайським апаратом загадковий об'єкт / Фото Space.com

Детальніше про об'єкт

Відомо, що "хатина" розташована приблизно на відстані 80 метрів від Yutu-2. Ймовірно, що це звичайний камінь, але гра світла й тіні та недостатня роздільна здатність камери місяцехода надає об'єкту специфічної кубічної форми. Варто лише згадати "марсіанське лице", яке виявилося горою, щоб зрозуміти, що, ймовірніше за все, людство не чекає зустріч із прибульцями на Місяці. Мережа відразу відреагувала на відкриття мемами.



"Загадкова хатина" на Місяці / Фото з фейсбуку групи "Астрономія та космос"

Та науковців все одно зацікавила ця "загадкова хатина", адже вона виділяється на місячному пейзажі. Може виявитися, що це камінь, викинутий назовні ударом невеликого астероїда.Об'єкт може багато розказати про геологію Місяця. Тому Yutu-2 взяв курс на зближення, який займе всього лише 2 – 3 місячні дні, тобто 2 – 3 земні місяці.