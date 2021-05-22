Китайський марсохід "Чжужун" спустився на поверхню Марса: фото

Спусковий апарат разом із першим китайським марсоходом Zhurong сів на Марс 15 травня 2021 року. Надіславши декілька фотографій на Землю, апарат став готуватися до спуску на поверхню Червоної планети.

На сайті Китайського національного космічного управління 22 травня 2021 року з'явилася інформація, що марсохід Zhurong вдало спустився на поверхню планети по спеціальних рампах. Тепер апарат приступить до своєї наукової місії: вивчення морфології та геологічної будови Марсу, характеристик його ґрунту.

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Zhurong готується до спуску / Фото CNSA



Вдалий спуск на поверхню / Фото CNSA

У твітер-каналі Cosmic Penguin з'явилися фотографії, коли марсохід ще з'їжджав по рамках.

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А журналіст Andrew Jones опублікував у своєму твітері відео, зроблену із нарізки кадрів. На ньому ми бачимо процес спуску марсоходу Zhurong на поверхню.