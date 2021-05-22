На сайті Китайського національного космічного управління 22 травня 2021 року з'явилася інформація, що марсохід Zhurong вдало спустився на поверхню планети по спеціальних рампах. Тепер апарат приступить до своєї наукової місії: вивчення морфології та геологічної будови Марсу, характеристик його ґрунту.
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Zhurong готується до спуску / Фото CNSA
Вдалий спуск на поверхню / Фото CNSA
У твітер-каналі Cosmic Penguin з'явилися фотографії, коли марсохід ще з'їжджав по рамках.
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А журналіст Andrew Jones опублікував у своєму твітері відео, зроблену із нарізки кадрів. На ньому ми бачимо процес спуску марсоходу Zhurong на поверхню.