Першочергово Zhurong переслав на Землю декілька кілобайт даних про стан спускової платформи та стан власне марсоходу. Оскільки швидкість передачі інформації з марсохода на Землю дуже низька, то і фотографій відразу після посадки ми не отримали. Перші світлини поверхні Червоної планети були опубліковані через чотири дні після посадки, 19 травня 2021 року.
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Фотографія Марсу, зроблена марсоходом / Фото CNSA
На першій чорно-білій світлині видно, що спусковий апарат уже розвернув рампи, якими Zhurong спуститься на поверхню планети. Фотографія зроблена ширококутним об'єктивом камери ухиляння від перешкод.
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Сонячні панелі Zhurong / Фото CNSA
Друга світлина уже кольорова. Зроблена навігаційною камерою, яка "дивиться" на задню частину марсохода. Як видно, сонячні панелі та антена апарату успішно розкрилися.
Що потрібно знати про місію Tianwen-1
- Старт до Марсу відбувся 23 липня 2020 року;
- На орбіту апарат вийшов 10 лютого 2021 року;
- 14 травня 2021 року спусковий модуль з марсоходом на борту відділився від Tianwen-1, а 15 травня сів на Марс;
- Автоматична міжпланетна станція Tianwen-1 змінила орбіту, щоб марсохід Zhurong зміг через неї ефективніше передавати дані на Землю;
- Швидкість передачі даних на Землю з марсохода – близько 40 кілобітів на секунду.