Першочергово Zhurong переслав на Землю декілька кілобайт даних про стан спускової платформи та стан власне марсоходу. Оскільки швидкість передачі інформації з марсохода на Землю дуже низька, то і фотографій відразу після посадки ми не отримали. Перші світлини поверхні Червоної планети були опубліковані через чотири дні після посадки, 19 травня 2021 року.

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Фотографія Марсу, зроблена марсоходом / Фото CNSA

На першій чорно-білій світлині видно, що спусковий апарат уже розвернув рампи, якими Zhurong спуститься на поверхню планети. Фотографія зроблена ширококутним об'єктивом камери ухиляння від перешкод.

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Сонячні панелі Zhurong / Фото CNSA

Друга світлина уже кольорова. Зроблена навігаційною камерою, яка "дивиться" на задню частину марсохода. Як видно, сонячні панелі та антена апарату успішно розкрилися.

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