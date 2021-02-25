Китайський космічний апарат "Тяньвень-1" вийшов на опорну орбіту Марса

Безпілотний зонд "Тяньвень-1" здійснив вихід на опорну орбіту Марса і почав підготовку до наукових досліджень. Про це повідомив Центр з дослідження Місяця й космічних програм Китайського національного космічного управління.

Згідно з даними, апарат завершив коригування траєкторії польоту о 6:29 за місцевим часом (0:29 за київським часом). У найближчі три місяці зонд буде перебувати на висоті від 280 км до 59 тисяч км над поверхнею Червоної планети.

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З моменту запуску в середині минулого року апарат "Тяньвень-1" пролетів понад 470 мільйонів км. Це пов'язано з тим, що політ по прямій лінії між Землею і Марсом неможливий через гравітаційні поля Сонця. Тому апарати до Марса запускаються довшими траєкторіями: еліптичною, параболічною і гіперболічною. При виході на марсіанську орбіту зонд був віддалений від нашої планети більш ніж на 212 мільйона км.

Висадка "Тяньвень-1" на Марс

Згідно з планом польоту, у травні-червні апарат повинен здійснити м'яку посадку в південній частині рівнини Утопія. Вчені вважають, що у цій частині планети на поверхню могли виходити ґрунтові води. Після посадки апарат приступить до дослідження марсіанського ґрунту, клімату та іоносфери планети.

Нагадаємо, безпілотний апарат "Тяньвень-1" запустили 23 липня 2020 року з допомогою ракети-носія "Чанчжен-5". Після семи місяців польоту 10 лютого зонд успішно вийшов на еліптичну орбіту Марса. Загальна вага апарату дорівнює 5 тоннам, з яких 1,3 тонни – це вага посадкового модуля і 3,7 тонни – вага орбітальної станції. У конструкції апарату розміщені 13 сучасних вимірювальних приладів.