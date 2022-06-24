Автор сміливого концепту, відомий в мережі під ніком LOONGT, назвав свою роботу Tesla Mobile Resort Hotel. Габаритна машина теоретично може бути застосована також і на Місяці. Однак, зрозуміло, що до реалізації цих мрій ще не одне десятиліття.

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Характеристики Tesla Mobile Hotel

Величезні розміри готелю на колесах можна оцінити, порівнявши його з фігурами людини та пікапа Tesla Cybertruck, яких видно на одному з зображень (головне фото).

Конструкція складається з десяти масивних колес по п'ять з кожного боку та центральної частини, у яку дизайнер помістив:

Зони для розваг і відпочинку, зокрема казино та ресторан. Саме вони на рендерах розміщені у блоках зі скляними стінами.

У нижньому Г-подібному блоці пропонується облаштувати спортзал.

Під ним зберігається щось схоже на транспортні засоби у формі пончика – 6 або 9 штук.

Далі – кімнати для гостей готелю. Вони зроблені у вигляді горизонтальних циліндрів. Судячи з усього, їх вісім і вони також повинні бути зі скла.

І нарешті, ще один вид транспортних капсул, цього разу здатних до польоту.



Конструкція Mobile Resort Hotel / Зображення LOONGT

При цьому неясно, де повинні розташовуватися службові приміщення, кабінети для адміністрації та особисті кімнати для персоналу.

Один із цифрових малюнків показує розташований на узвишші готель, клієнти котрого спостерігають за сходом Сонця на Марсі, перебуваючи у скляних залах. Кілька апаратів зависли над поверхнею планети.



Автор концепту Mobile Resort Hotel акцентує на прозорих стінах готелю, які дадуть змогу клієнтам насолоджуватися видами Марсу чи Місяця / Зображення LOONGT

Судячи з усього, один такий готель не зможе прийняти велику кількість відвідувачів через малу кількість капсул для проживання, тому ціна, навіть без урахування дороговизни польоту на Марс чи Місяць, буде чималою.

У будь-якому випадку, сьогодні це лише фантазія, для здійснення якої людству потрібно пройти величезну кількість кроків. Туристичні маршрути на інші планети будуть недосяжними ще дуже довго, якщо й узагалі колись стануть реальністю.