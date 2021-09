Мережа Golden Tulip Shanghai Rainbow Hotel обладнала кожен "ігровий" номер консоллю від Sony і двома геймпадами DualSens. В арсеналі також є 7.1.2-канальний саундбар Sony HT-ST500 та 85-дюймовий телевізор Sony Bravia TV.

Що відомо

Такий підхід став можливим завдяки партнерству між двома компаніями.

Що цікаво, на одній з фотографій номера, які опублікував аналітик компанії Niko Partners Даніель Ахмад, видно постер до ремастера гри The Last of Us. Проте сама гра в Китаї офіційно не виходила – вона була заборонена цензурою.

Крім неї на рекламних постерах і екрані приставки видно God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, FIFA та інших.

PlayStation 5 випустили ще восени 2020 року, проте за понад рік виробнику так і не вдалося впоратися з дефіцитом – настільки великий попит на консоль. Тому така пропозиція потенційно може стати дуже популярною