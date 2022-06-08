Китайський економіст закликав правлячу партію захопити TSMC і Тайвань: чим він це мотивує

Чен Венлінг, головний економіст державного Китайського центру міжнародних економічних обмінів, зробив заяву, що викликала бурхливе обговорення в суспільстві. Він пропонує уряду захопити TSMC, найбільшого виробника чипів.

До таких дій, на думку Венлінга, уряд Китаю мусить удатися, якщо США і Захід почнуть застосовувати до Китаю санкції, схожі на ті, що застосовуються до Росії. Як пише джерело, ці коментарі є одним з найбільш помітних на сьогодні свідчень того, що тайванська чипова промисловість розглядається в Пекіні як ключовий стратегічний актив у посиленому суперництві між двома найбільшими економіками світу.

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Деталі заяви

Раніше влада США попередила Китай, що у випадку спроб допомогти Росії обійти накладені санкції, аналогічні обмеження будуть застосовані і до нього. Серед таких, звісно ж, різноманітні технологічні заборони, заборона імпорту та експорту товарів тощо. Це, природно, виклкало негативну реакцію в Китаї.

Якщо США і Захід введуть руйнівні санкції проти Китаю, як санкції проти Росії, ми повинні повернути Тайвань,

— заявив Чен Венлінг минулого місяця в промові, організованій Інститутом фінансових досліджень Чон'ян при Університеті Женьмінь.

Він вважає, що таким чином Китай зможе "відновити виробничий ланцюжок та ланцюжок поставок".

Вони прискорюють переїзд у США, щоб побудувати там шість заводів. Ми не повинні допустити, щоб всі цілі передачі були досягнуті,

– додав економіст.

Представник TSMC відмовився коментувати слова Чена. За повідомленнями ЗМІ, TSMC побудує шість заводів з виробництва чипів у США, але поки компанія анонсувала тільки один.

Варто зазначити, що TSMC є найбільшим у світі контрактним виробником напівпровідників, на частку якого припадає понад 50 відсотків світового ринку. Серед клієнтів є, наприклад, Apple. Будь-які негаразди з заводами, навіть одноденна зупинка діяльності, вплине на величезну кількість процесів і на велику кількість інших компаній, які не зможуть випустити свої пристрої.

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території, яка в разі необхідності повинна бути взята під контроль силою, тоді як уряд у Тайбеї проголошує себе незалежною державою, яка потребує міжнародного визнання. США виступають на боці Тайваню і підтримають його у випадку війського вторгнення.